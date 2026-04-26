関連会社とともに関西、伊丹、神戸の３空港を運営する関西エアポート株式会社はこのほど、ゴールデンウィーク期間中（４月２９日５月１０日の１２日間）の関西国際空港における国際線旅客数予想を発表。出発は昨年比２３％減となっており、中国方面への旅客が６９％の大幅減となっていることが影響した。出発は３８万７０００人で、期間平均３万２２５０人、期間平均の昨年比は７７％（２３％減）となった。到着は３９万２８０