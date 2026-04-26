◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―０広島（２６日・甲子園）阪神・藤川球児監督は左手首付近に死球を受けた近本について「あまり当たりどころがいいとは言えないです」と、表情を曇らせた。チームはリーグで２番目に多い１１死球。「真剣にやっているところで死球が当たってしまったという表現にはなる」としつつ、「相対的に見てちょっと多いね。野球を守らなければいけないので、こちらもぐっと我慢をしていますけど、多いね」