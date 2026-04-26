今春、調教師に転身した和田竜二元騎手の引退式が４月２６日、全レース終了後に京都競馬場のウィナーズサークルで行われた。恩師・岩元市三元調教師、武豊騎手、競馬学校「花の１２期生」の同期・古川吉洋騎手、常石勝義元騎手、福永祐一調教師らが花束を贈呈。騎手仲間、関係者をはじめ、会場に詰めかけた大勢のファンからも温かい拍手が送られた。１月１１日の京都１Ｒの落馬負傷により、騎手免許の有効期限である２月２８日ま