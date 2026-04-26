香港の最強スプリンターを決めるチェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（芝１２００メートル）が２６日、香港・シャティン競馬場で行われた。優勝したのはザカリー・パートン騎手とコンビを組んだカーインライジング（セン６歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）。２着に続いた日本のＧ１馬サトノレーヴを４馬身差以上も引き離し、連覇達成とともに、Ｇ１・９勝目をマークした。この結果を受けて、現役時代に中