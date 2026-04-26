巨人の戸郷翔征投手（26）が28日からの9連戦中に今季初昇格＆初登板することが濃厚となった。26日のDeNA戦後に阿部監督が明かした。4―1で快勝した試合後、この日のファーム・リーグ、中日戦で7回無失点と快投した右腕に言及。「たぶん9連戦のどこかで入れると思います」と構想を明かした。戸郷はオープン戦から調子が上がらず、3試合の登板で防御率9.00。昨季まで2年連続開幕投手を務めていたにも関わらず、今季は開幕2軍ス