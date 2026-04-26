◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)カブス・鈴木誠也選手が先制の第4号ソロを含む3安打の活躍。試合後にはHRを放ったドジャース・佐々木朗希投手について語りました。「5番・ライト」で先発出場した鈴木選手は2回、佐々木投手の98.5マイル(約158.5km)の高めのストレートを左中間へはじき返し先制HR。「スプリットがすごくいい落ちをしていたのでなかなか見極めるのは難しかったが、一発で仕留めら