2児の母でタレントの坂下千里子（50）が23日、自身のインスタグラムを更新。「姉弟高校生弁当出来上がり」とコメントし、高校生の長女と長男のために用意したお弁当を披露した。【写真】「ボリューム満点」“おかずぎっしり”な高校生の長女＆長男への弁当を披露した坂下千里子「姉の爆起きからの家出るスピードが異常。弟は、毎日決まった時間に起きゆっくりしっかり朝ごはんを食べる。2人が違いすぎて面白い」と、それぞれの