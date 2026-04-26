大阪・十三に新たなランドマークとなる超高層タワーレジデンス『ジオタワー大阪十三』がこのほど竣工し、入居が始まった。低層部には、図書館、保育・学童、スーパーマーケットなどが集う施設『JUSO CROSS』も順次オープンする。【画像】十三のイメージが変わる…超高層タワーレジデンスの暮らし阪急電鉄の神戸線・宝塚線・京都線の結節点「十三駅」から徒歩3分の立地。阪急阪神不動産が、大阪市による「もと淀川区役所跡地等