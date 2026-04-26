俳優の大東駿介（40）が26日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。上京時に聴いた思い出ソングを明かす場面があった。群馬県館林市を巡る旅で立ち寄ったコーヒー店で、大阪府出身の大東とMC陣は上京時に聴いた思い出の曲を明かすことに。大東は「18歳の時に夜行バスに乗って行ったんですよ、安いからね」と振り返った。「緊張していて。まさに帰ってくることないん