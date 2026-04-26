トランプ大統領は、ホワイトハウス記者会主催の華やかな夕食会で起きた発砲事件から2時間後に記者会見し「まったく予想外の出来事だった」と述べた。【映像】トランプ氏「まったく予想外の出来事だった」トランプ氏は「最初はトレイが落ちる音かと思った」というが、実際には銃声だった。銃声が響いた際、シークレットサービスなどに抱え込まれて会場から避難したトランプ氏は会見で、「本当に危ないところだった。彼らの対応