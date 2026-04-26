「柔道・全日本選手権」（２６日、日本武道館）体重無差別で行われ、４強が出そろった。世界選手権９０キロ級金メダルの村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）、同銀メダルの田嶋剛希（パーク２４）、１００キロ級の新井道大（東海大）、１００キロ超級の太田彪雅（旭化成）。準決勝に最重量級が１人しか残らないまさかの結果となった。準々決勝では村尾と、１００キロ超級で五輪２大会連続出場の原沢久喜が対戦。村尾がスポンサ