本記事では、最新の中古車人気ランキングとコスパ最強中古車の選び方、さらにガリバー編集部厳選の安いおすすめ中古車17選を予算別で紹介します。【写真】ガリバー「中古車人気ランキング」（2026年2月26日時点）※この記事の車種情報は、2026年2月月26日時点のガリバー「車カタログ」より引用。価格、サイズ、装備、相場は記事の加筆修正時の情報で、今後モデルチェンジなどの理由で変更される可能性があります。随時更新！中古車