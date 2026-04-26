福山市の景勝地鞆の浦では、江戸時代から続く伝統漁法を楽しむ「観光鯛網」が始まりました。 「やーれそらー、大漁、大漁」漁師ら約２０人を乗せた６隻の船が大漁旗をなびかせ進んでいきます。 鞆の浦の「観光鯛網」は約４００年にわたって受け継がれている「鯛しばり網漁法」を再現したもので、２隻の船の間に張られた網を交差させてタイの群れを囲い込んでいきます。 勇壮な漁を観覧船で楽しんだ観光客らは船