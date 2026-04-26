26日、新潟県魚沼市の閉鎖したスキー場の斜面で枯れ草火災が発生し、林などに燃え広がりました。消防が地上部隊に加え、ヘリを投入して消火活動を続けていますが、午後5時現在も鎮火の目途は立っていません。 火事があったのは、魚沼市赤土の「アクシオムスキー場」の跡地です。警察と消防によりますと午前10時20分ごろ、付近の住民から「旧スキー場の斜面が燃えている」と消防に通報がありました。地上部