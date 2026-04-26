＜前澤杯最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞予選カットがない今大会に主催者推薦で出場した女子プロゴルファーの青木瀬令奈は、最終日を「73」で回り、トータル1アンダー・76位タイで4日間を終えた。最終9番では約20ヤードのアプローチをカップにピタリ。ギャラリーから大きな拍手が贈られ、笑顔でフィニッシュした。〈連続写真〉ロングパットで大事なことは“キリンアドレス”です初日は「71」をマー