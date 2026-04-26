＜前澤杯最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了した。米澤蓮がソン・ヨンハン（韓国）をプレーオフ（18番パー4）1ホール目でのバーディで下し、2年ぶりのツアー3勝目を果たした。【写真】息をのんで熱戦を見守るラウンドガール敗れたヨンハンは3年ぶりの3勝目がかかっていたが、目前で涙をのんだ。トータル20アンダー・3位タイに今平周吾と藤本佳則、トータル19アンダ