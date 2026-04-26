新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？4月27日（月）〜5月3日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★天秤座運勢第1位！今週のテーマは「見えないギフトを受け取る」です。物質的なもの以上に、心を満たす「目に見えない豊かさ」に気づく星模様。大切な人から特別な想いを託されたり、ずっと探していた「答え」を受け取ったりするなど、奇跡のような出来事が起こ