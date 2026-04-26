お笑いタレント明石家さんま（70）が、25日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、後輩芸人との交流について語った。月に1度、開いている食事会に、新メンバーを加えることになったというさんま。「今度メンバーを増やす言うて、見取り図の盛山（晋太郎）、霜降り（明星）のせいや、（バッテリィズの）エースとやってきたんですけど」と、新たな顔ぶれを明かした。「あいつらはまだ、三十いくつやか