◇東京六大学野球春季リーグ戦第3週第2日慶大1―8明大（2026年4月26日神宮）状態の良さを買って先発に起用した沖村要（4年＝慶応）が1回に4長短打を浴びて3失点。その後も失策から失点するなど流れが悪く明大の継投策にもかわされた。1回戦で対明大の連敗を8で止め一気に連勝の狙いも届かなかった。「沖村も一生懸命投げてくれた結果なのでね。明治さんの打線はいいから、なかなか抑えられない」堀井哲也監督は完敗