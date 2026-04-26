ヤクルト戦に先発した中日・高橋宏＝バンテリンドーム【評】中日が今季初の3連勝。高橋宏が7回無失点で今季初白星を挙げた。五回に高橋宏の適時打で先制し、八回に細川の右前打、川越の右越え二塁打で2点を加えた。ヤクルトは今季初の3連敗で首位陥落。奥川が五回に3四球と崩れた。