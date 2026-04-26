香港競馬の一大イベント、香港チャンピオンズデーの7R・チャンピオンズマイル（G1、芝1600メートル）は26日、シャティン競馬場で14頭で争われ、ヒュー・ボウマン（45）騎乗のマイウィッシュ（セン5＝ニューナム、父フライングアーティ）が直線、追い比べでズバッと差し切った。日本馬はシュトラウスが12着、1番人気ジャンタルマンタルは13着で、くしくも当時3歳で参戦した24年香港マイルと同じ着順となった。