ゴルフの前沢杯は２６日、千葉県のＭＺＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、米沢蓮（２６）が通算２３アンダーで並んだ宋永漢（韓国）とのプレーオフを制し、２年ぶりの通算３勝目を飾った。優勝賞金は４０００万円。女子で出場の青木瀬令奈は１アンダーだった。首位で出た米沢は６バーディー、１ボギーで宋に並ばれたが、１８番パー４で行われたプレーオフでは、宋がバーディーパットを外し、米沢蓮がバーディーを奪って