俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の第2話が、きょう26日に放送される。【場面カット多数】なんでそうなるの？ 佐久間健司（藤井流星）と遠藤孝彦（岡田義徳）が飲み会同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはず