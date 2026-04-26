◇セ・リーグ阪神1―0広島（2026年4月26日甲子園）阪神・藤川監督は試合後、死球で途中交代した近本について「今、病院に行っているんですけど、あまり当たりどころがいいとは言えない」と状況を説明した。前日25日は森下が死球を受けたこともあり、「相対的に見てちょっと多いね。デッドボールを当てられるケースがね。野球を守らなければいけないので、こちらもグッと我慢をしていますけど、多いね」と納得がいかない