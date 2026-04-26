１回福島競馬が２６日に終了し、開催リーディングは７勝（２着２回）を挙げた小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸＝が獲得した。自身初の開催リーディングで、ＪＲＡ女性騎手としては１９年の藤田菜七子（３回新潟）、２３年の永島まなみ（１回福島）以来３人目の快挙となった。なお、外国人女性騎手では２３年にドイルが４回中京で開催リーディングに輝いている。小林美駒は「いい馬やいい展開に恵まれたりと、乗せてくださる