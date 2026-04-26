ワシントンの記者会主催の夕食会で起きた銃撃事件は、トランプ大統領の支持率を押し上げることになるのだろうか。会場にはおよそ2000人の報道関係者が集まり、その眼前で起きた事件はテレビの生中継を通じて世界に配信された。保守、リベラルの違いを超えて、メディアは一様に暴力を否定し、表現の自由の重要性を強調した。「旗の下の結集」の歴史米国には「旗の下の結集（rally ’round the flag effect）」と呼ばれる現象がある