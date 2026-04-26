TBS浦野芽良アナウンサー（24）が26日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に番組進行役として生出演。番組では大卒新入社員の初任給を特集。MCくりぃむしちゅー上田晋也が「浦野はTBSに入るときに初任給とか調べたの？」と聞いた。浦野アナは「そうですね、調べましたし、それと平均年収を調べて初任給だけ高くても、やる気がなくなってしまうので、どのくらい上がるかも調べました」と話した。上田は「で、これ給