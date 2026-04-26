フランス１部パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）の韓国代表ＭＦ李康仁（イ・ガンイン）を巡り、今夏の移籍市場で大争奪戦が展開されそうだ。李はＰＳＧで途中出場が多く重要な試合では出番がない状況が続いているため?構想外?と現地メディアでは伝えられている。そうした中、韓国メディア「スポーツ京郷」は、「欧州サッカー移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノが『李は特別な状況に置かれている。多くの球団が彼の獲得に