【モデルプレス＝2026/04/26】オリエンタルラジオの藤森慎吾が、4月25日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）にSixTONESの田中樹、ジェシーとともに出演。SixTONESメンバーとの距離が縮まったきっかけを語った。【写真】SixTONES松村「もう怖い」メンバー驚きの大物俳優と2ショット◆オリラジ藤森慎吾「GOスト」初回収録を回顧この日のゲストは、SixTONESの