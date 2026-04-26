台湾プロ野球・中信兄弟の人気チアリーダー・短今（サミー）さんが2026年4月20日、自身のインスタグラムを更新。カウガール風のミニスカコーデを披露した。牧場をバックにサミーさんは、オフショルトップスとミニスカートを着こなしたカウガール風のコーデなどを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ハットをかぶり、オフショルダーの白いTシャツとプリーツデザインのミニスカートを着用。足元には白い靴下と茶色のフリ