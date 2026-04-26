◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権京都の開幕週を飾るマイル重賞は１８頭で争われ、４番人気のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が直線追い上げるも７着に終わった。Ｇ２・３勝の実力馬だが、昨年４月の大阪杯から前走まで５戦連続で黒星。初のダートだった１０月の南部杯・Ｊｐｎ１で２着に入ったが、勝利が遠かった。