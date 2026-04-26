◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）巨人が井上温大投手の快投で連勝を飾り、２カード連続勝ち越しを決めて貯金を今季最多の４とした。顔面にフリー打撃の打球を受けた泉口に加え、この日は石塚が下半身コンディション不良で登録抹消。アクシデントが相次ぐ中、若手の奮闘で主導権を握った。相手先発の石田裕に対し、２回２死から前日プロ１号を放った平山が二塁打。ドラフト５位・小浜の二塁内野安打