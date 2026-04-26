サッカーの百年構想リーグで松本山雅FCとAC長野パルセイロが戦う信州ダービーが26日に行われ、パルセイロが勝利しました。前回3月は5得点で山雅が大勝した信州ダービー。前半10分、パルセイロはこぼれ球を野嶋がダイレクトでシュート。ここは山雅の樋口が体を張ります。山雅も前半37分、村越がスルーパスを受けるとスペースが空き、ロングシュート。パルセイロの田尻