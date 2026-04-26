◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）ＤｅＮＡが連敗で３カードぶりの負け越し。今季成績は１１勝１２敗となり、再び勝率５割を下回った。中６日で先発の石田裕太郎投手は、２回に小浜、４回には岸田に適時打を許すも、６回１０３球で２失点と試合を作った。しかし、筒香嘉智内野手と牧秀悟内野手を故障で欠く打線は、巨人の先発・井上の前に５回まで１安打。６回に敵失がらみで得た１死一、三塁の好機