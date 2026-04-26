◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）巨人・大勢投手（２６）が８回から３番手で登板し、１回無失点の好リリーフ。前回対戦で二塁打を浴びた京田を空振り三振に仕留めるなど、ＭＡＸ１５４キロの速球を軸に３者凡退と好投した。２４日の第１戦は、１―０の８回からマウンドに上がるも１失点で救援に失敗。先発・田中将大の白星が消滅し「（日米）２０３勝、黒田さんに並ぶ記録というのは知っていた。僕がしっ