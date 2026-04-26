政府が中東以外からの原油の輸入を急ぐなか、イラン攻撃以降、新たにアメリカから「代替調達」された原油が初めて日本に到着しました。記者「タンカーが東京湾にある海上桟橋に接岸しました。積んでいるのは“代替調達”されたアメリカの原油です」接岸したタンカーでは、海底パイプラインを通じて原油を製油所に移送する作業が続けられています。積んでいる原油量は91万バレル。日本の消費量、およそ半日分に相当します。イラン攻