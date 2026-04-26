◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 4-1 DeNA(26日、横浜スタジアム)1勝1敗で迎えたDeNAとの3戦目に勝利した巨人。これで今季5カード目となる、カード勝ち越しとなりました。先発マウンドにあがったのは今季4先発目となる井上温大投手。3回までDeNA打線を相手にパーフェクト投球を披露します。好投を援護したい巨人打線は2回、若手が奮起。対する先発・石田裕太郎投手の前に併殺打などで2アウト走者なしに追い込まれるも、前日にプロ初HR