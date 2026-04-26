日程を決めるだけなのに、朝昼晩を問わずスマホが鳴り止まない…。慣れない環境の中の役員ということもあって、返信せざるを得ない状況になっていきます。これからどうなっていくのでしょうか…。>>【まんが】こども園の役員トラブル(ウーマンエキサイト編集部)