北海道新ひだか町のアイヌ民族の団体が、国の慰霊施設に保管されているアイヌの遺骨と副葬品の引き渡しを求め、5月8日にも札幌地裁に国を提訴することが26日、代理人弁護士への取材で分かった。代理人弁護士によると、原告は2019年設立のアイヌ団体「シベチャリアイヌトライブ」。返還を求める遺骨は北海道大、東大、札幌医科大が研究目的などで過去に同町で収集した200体超で、個体が特定できない遺骨も多くある。いずれの