米大リーグで吉田が所属するレッドソックスは２５日、アレックス・コーラ監督を解任したと発表した。チームは１０勝１７敗（２５日現在）でア・リーグ東地区の最下位に沈んでいる。コーチ５人も解任された。（平沢祐）