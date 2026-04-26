◇セ・リーグ巨人4―1DeNA（2026年4月26日横浜）巨人は敵地でDeNAを下して2連勝。2カード連続勝ち越しで今季初の貯金4とした。2回、2死走者なしから前日プロ初アーチの3年目・平山が右中間二塁打で出塁し、続くドラフト5位新人・小浜の二塁への適時内野安打で1点先制。4回には先頭の3年目・佐々木が右翼線二塁打で塁に出ると、1死後、新主将・岸田の左前適時打でリードを2点に広げた。2―1で迎えた8回には相手3番手