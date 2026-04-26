◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 4-1 DeNA(26日、横浜スタジアム)DeNAが巨人に2連敗を喫し、今季5カード目の負け越しとなりました。先発マウンドにあがったのは、これで5先発目となる石田裕太郎投手。初回には先頭打者で迎えたキャベッジ選手から空振り三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりとします。しかし2回には2アウト走者なしから連打を浴び1失点。4回にも1アウト2塁のピンチから岸田行倫選手のタイムリーを浴び、2失点目としま