2人組女性ユニット、めり〜ぽっぴんの公式Xが25日に更新され、メンバーのやまだなみと米倉みゆがそれぞれ結婚したと発表された。めり〜ぽっぴんは、サウナの熱波師として活動するやまだと米倉のユニットで、チェキ会などのイベントを開催している。公式Xは25日、「大切なファンの皆様へ」と題したメッセージを公開。「この度やまだなみ、米倉みゆはそれぞれ入籍いたしましたことをご報告させて頂きます」と両メンバーの結婚を報告