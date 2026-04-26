櫻坂46守屋麗奈（25）が26日までにインスタグラムを更新。お笑いコンビ、紅しょうがの熊元プロレス（35）、稲田美紀（37）とのショットを公開した。守屋は「現在放送中の『大丸愛は選択する』本日25日、深夜0:40ついに最終回です」と出演していたドラマの最終回を告知。熊元におんぶされている姿や、紅しょうがの2人とのスリーショットをアップした。続けて「恋or友情か愛はどちらを選択するのか!?ぜひご覧ください」と呼びかけ