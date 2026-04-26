4月とは思えないようなポカポカ陽気が連日続いています。衣替えのタイミングで、春・夏服の新調を考えている人も多いはず。2026年4月24日現在、無印良品の公式オンラインストアでは、一部の春夏アイテムがセール価格に値下げ中。着回し力に優れた、編集部注目のウェアを紹介します。2000円オフの洋服も●婦人天竺編みクルーネック半袖Ｔシャツサラッとした肌触りと体に馴染むコンパクトなサイズ感のTシャツは、カジュアルからキ