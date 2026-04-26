きょう（26日）午後、香川県高松市の神社で募金箱を盗もうとしたとして高松市西宝町の無職の男（71）が現行犯逮捕されました。 警察によりますと男は午後2時13分ごろ、高松市の神社に設置されていた募金箱を盗もうとした窃盗未遂の容疑が持たれています。男が募金箱を盗もうとしたところ神社の職員が発見し男を取り押さえ、警察に身柄を引き渡したということです。募金箱は動物のエサ代に使ってもらうために設置されていたもので