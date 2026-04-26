今週の日経225先物は、米テック株相場への思惑が強まるなかで、6万円固めから一段の上昇をにらんだ押し目狙いのロング対応に向かわせそうだ。一方、イラン情勢は、現時点では戦闘終結に向けた協議の再開が見通せず、引き続き相場の波乱要因となろう。 米国は特使のパキスタン派遣を表明していたが、イランのアラグチ外相はパキスタンのシャリフ首相らと会談し、イランの立場を説明した後に帰国した。トランプ米大統領は特使