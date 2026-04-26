2026年4月20日、環球時報は、中国伝統の金細工によるジュエリーが、訪中外国人観光客の間で新たな土産物や投資対象として爆発的な人気を博しているとするシンガポールメディアの報道を紹介した。記事が紹介したのは、シンガポール紙ストレーツ・タイムズの17日付文章。同紙は著名人が上海で同製品を購入した動画が話題になったことに触れ、数千年の伝統を宿した金製品が茶やシルクに並ぶ定番の土産物となり、多くの海外観光客がシ