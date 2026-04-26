ソフトバンクの大関友久投手（28）が26日、筑後市内のファーム施設で練習を行い、出力アップを目指して投球動作の改良を行った。「力の方向性やコントロールの精度を維持したまま、力の溜め方にフォーカスする。ちょうどよい体のひねりが大事になる」投球モーションの始めに右足を引いた時に、これまでは左足をプレートに対して垂直に置いていた。しかしつま先をやや外向きに置いて体を少し開いてセットすることで、続く動作