俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は26日に第16話「覚悟の比叡山」が放送される。先週の放送では壮絶な姉川大合戦が描かれた。生きるために体中を血に染めた小一郎（仲野太賀）。そして三英傑が集結する中で信長（小栗旬）と家康（松下洸平）は…。前回の第15話は「姉川大合戦」。信長は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康に援軍を要請。だが、内心では信長の失脚